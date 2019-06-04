Getty Images

Йович перешел в «Реал»

Йович перешел в «Реал»
Eurosport

25 мин. назадОбновлено 19 мин. назад

Первый большой трансфер лета.

Форвард «Айнтрахта» Лука Йович продолжит карьеру в Испании.

О подписании контракта с сербом объявил мадридский «Реал».

Контракт с нападающим рассчитан на шесть лет. Ранее сообщалось, что «бланкос» заплатят за футболиста 60 млн евро.

  • «Айнтрахт» выкупил Йовича у «Бенфики» в апреле 2019 года.
  • Во всех турнирах сезона-2018/19 сербский нападающий забил 27 мячей в 48 играх.

«Не исключен трансфер за 100 миллионов». Йович мог стать инвалидом, а сейчас его хочет «Реал»

Eurosport на Android

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте