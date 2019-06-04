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Йович перешел в «Реал»
Первый большой трансфер лета.
Форвард «Айнтрахта» Лука Йович продолжит карьеру в Испании.
О подписании контракта с сербом объявил мадридский «Реал».
Контракт с нападающим рассчитан на шесть лет. Ранее сообщалось, что «бланкос» заплатят за футболиста 60 млн евро.
- «Айнтрахт» выкупил Йовича у «Бенфики» в апреле 2019 года.
- Во всех турнирах сезона-2018/19 сербский нападающий забил 27 мячей в 48 играх.
«Не исключен трансфер за 100 миллионов». Йович мог стать инвалидом, а сейчас его хочет «Реал»
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