Getty Images
Перес поможет в воспитании сына Рейеса до его совершеннолетия
Достойный поступок.
Президент «Реала» Флорентино Перес будет участвовать в воспитании сына разбившегося в автокатастрофе экс-игрока «Реала» Хосе Антонио Рейеса.
До наступления совершеннолетия Переса позаботится о Хосе Антонио Рейесе-младшем, которому сейчас 11 лет, сообщает Marca.
- Рейес и два его двоюродных брата погибли 1 июня в результате автокастрофы. Причиной аварии стало превышение скорости – до 237 км/ч.
- Хосе Антонио – чемпион Англии в составе «Арсенала», пятикратный победитель Лиги Европы (два кубка в составе «Атлетико» и три – в составе «Севильи»).
Канисарес: «Рейес не заслуживает, чтобы его чествовали. Вождение на высокой скорости нужно порицать»
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте