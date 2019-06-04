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Перес поможет в воспитании сына Рейеса до его совершеннолетия

Перес поможет в воспитании сына Рейеса до его совершеннолетия
Eurosport

1 час назад

Достойный поступок.

Президент «Реала» Флорентино Перес будет участвовать в воспитании сына разбившегося в автокатастрофе экс-игрока «Реала» Хосе Антонио Рейеса.

До наступления совершеннолетия Переса позаботится о Хосе Антонио Рейесе-младшем, которому сейчас 11 лет, сообщает Marca.

  • Рейес и два его двоюродных брата погибли 1 июня в результате автокастрофы. Причиной аварии стало превышение скорости – до 237 км/ч.
  • Хосе Антонио – чемпион Англии в составе «Арсенала», пятикратный победитель Лиги Европы (два кубка в составе «Атлетико» и три – в составе «Севильи»).

Канисарес: «Рейес не заслуживает, чтобы его чествовали. Вождение на высокой скорости нужно порицать»

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