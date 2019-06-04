«Валенсия» соорудила памятник своему фанату. Он был слепым, но не пропускал ни одной игры
Самый преданный болельщик «летучих мышей».
На стадионе «Месталья», где домашние матчи проводит «Валенсия», установили памятник болельщику команды Висенте Апарисио. Чем фанат «летучих мышей» заслужил подобную честь? Давайте разбираться.
Висенте Апарисио – кто он?
Обычный болельщик «Валенсии», который с давних пор посещал игры любимого клуба, не пропуская ни одного матча на «Месталье». Ездил Висенте Апарисио и на выезды: так, в 1967 году он стал свидетелем победы «летучих мышей» в Кубке Короля.
Игроки «Валенсии» празднуют победу в Кубке УЕФА-2003/04Getty Images
В возрасте 54 лет Висенте потерял зрение из-за отслоения сетчатки, но не потерял любовь к футболу. Мужчина продолжил ходить на «Месталью» – он объяснял это тем, что, несмотря на слепоту, хочет чувствовать атмосферу стадиона и слышать, как он болеет за «Валенсию». Золотой дубль в 2004 году стал самым счастливым моментом в жизни Апарисио.
«Валенсия» наградила преданного фаната памятником
Висенте скончался два года назад, и теперь «Валенсия» установила ему памятник из бронзы. Скульптуру поместили на то самое место, которое Апарисио всегда занимал при жизни – Центральная трибуна, 15 ряд, кресло номер 164.
Теперь Висенте точно не пропустит ни одного матча любимой команды. А вот видео, где о любви отца к футболу рассказывает сын Апарисио.
- В сезоне-2018/19 «Валенсия» стала четвертой в Примере и квалифицировалась в Лигу чемпионов.
- Также «летучие мыши» выиграли Кубок Короля, победив в финале «Барселону» (2:1).
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