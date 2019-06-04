На стадионе «Месталья», где домашние матчи проводит «Валенсия», установили памятник болельщику команды Висенте Апарисио. Чем фанат «летучих мышей» заслужил подобную честь? Давайте разбираться.

Висенте Апарисио – кто он?

Обычный болельщик «Валенсии», который с давних пор посещал игры любимого клуба, не пропуская ни одного матча на «Месталье». Ездил Висенте Апарисио и на выезды: так, в 1967 году он стал свидетелем победы «летучих мышей» в Кубке Короля.

Игроки «Валенсии» празднуют победу в Кубке УЕФА-2003/04Getty Images

В возрасте 54 лет Висенте потерял зрение из-за отслоения сетчатки, но не потерял любовь к футболу. Мужчина продолжил ходить на «Месталью» – он объяснял это тем, что, несмотря на слепоту, хочет чувствовать атмосферу стадиона и слышать, как он болеет за «Валенсию». Золотой дубль в 2004 году стал самым счастливым моментом в жизни Апарисио.

«Валенсия» наградила преданного фаната памятником

Висенте скончался два года назад, и теперь «Валенсия» установила ему памятник из бронзы. Скульптуру поместили на то самое место, которое Апарисио всегда занимал при жизни – Центральная трибуна, 15 ряд, кресло номер 164.

Теперь Висенте точно не пропустит ни одного матча любимой команды. А вот видео, где о любви отца к футболу рассказывает сын Апарисио.

В сезоне-2018/19 «Валенсия» стала четвертой в Примере и квалифицировалась в Лигу чемпионов.

Также «летучие мыши» выиграли Кубок Короля, победив в финале «Барселону» (2:1).

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