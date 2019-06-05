Хэппи-энду быть. История преодоления Санти Касорлы обретает самую благоприятную развязку – сборная Испании. Спустя четыре года 34-летний полузащитник вызван на матчи против Фарерских островов и Швеции. Улыбка вернулась к Санти. Хотя он никогда не отчаивался. Даже тогда, в 2017 году, услышав страшный вердикт английского врача: «Если сможешь просто гулять по саду с сыном, считай – родился в рубашке».

«Я не придал значения сказанному. Влетев в одно ухо, оно тут же вылетело из другого», – поделился Касорла. Но коуч «Арсенала» Арсен Венгер был потрясен: «Это самая страшная травма, которую я видел». Тем не менее, клуб поддержал игрока и продлил с Санти контракт до 2018 года. Испанский врач Микель Санчес обследовал обеспокоенного футболиста и обнаружил у него гангрену. Инфекция поразила пяточную кость и ахилл, что привело к удалению восьми сантиметров сухожилия и пересадке кожи с руки на голеностоп. 10 операций за пять лет. Под большим вопросом была способность Касорлы ходить, о футболе не было и речи. «Мне говорили, что я не понимаю всей серьезности проблемы. Я всегда верил только в лучшее. Иначе никак. Думаю, именно это мне помогло», – подчеркнул Касорла.

«Моя семья осталась в Лондоне, а я переехал в Испанию на реабилитацию. Когда опускались руки, вспоминал просьбу сына скорее вернуться на поле, это здорово меня подбадривало», – рассказалСанти.

Касорла безоговорочно доверился Хуану Карлосу Эррансе. Физиотерапевт испанской сборной сотворил чудо и за год поставил на ноги астурийца. Отрабатывать удары по мячу ему помогала футболистка «Леванте», дипломированный физиотерапевт Рут Гарсия: «Я с радостью подключилась к тренировкам. Он как губка впитывал всю положительную информацию. В периоды спада мне удавалось передать ему необходимую уверенность».

«Я не обращался к психологам, я просто нуждался в понимании и поддержке близких. Они чувствовали, когда достаточно составить мне компанию попить пива, а когда требуется хорошая встряска», – признался полузащитник.

Желание играть на высочайшем уровне подкреплялось ежедневными тренировками в командах из низших дивизионов: «Реал Овьедо», «Салмантино» и «Унионистас». Главный тренер последних Хорхе Гонсалес Асту восхищался Касорлой: «Санти даже тогда выделялся. Он был с нами в самый ответственный период, во время плей-офф за выход в Сегунду Б. Он зарядил всех ребят позитивом».

В июле прошлого года родная команда Касорлы «Вильярреал» заключила с ним минимальный контракт: 500 000 евро за сезон плюс 20 000 евро за каждый проведенный матч (в «Арсенале» его оклад составлял 4,5 млн евро в год). Кажется чудом, как и презентация игрока перед болельщиками. Иллюзионист заполнил стеклянную капсулу дымом, из которой вскоре появился футболист. Уже в первой встрече главный тренер Хавьер Кальеха, наблюдавший за старательностью Касорлы во время предсезонки, поставил его в основу. При этом только в октябре астуриец провел полноценный матч. Среди болельщиков всегда был Эрранса: «Каждый раз, когда Санти ударял по мячу, меня одолевал страх. Если он включался в борьбу, я просто закрывал глаза».

Постепенно Касорла захватывал лидерство в команде. Во многом это объяснялось его позицией на поле. Кальеха за два месяца наблюдений со стороны понял: чем больше участие Санти, тем лучше играет команда. Вернувшись в январе, он изменил тактику. При трех центральных и двух свободных защитниках на фланге Касорла расположился в полузащите и разгонял атаку, стал легкими команды. Почти все мячи проходили через него, он много возвращался, но при этом был активен впереди. Неудивительно, что он третий по голевым передачам в Ла Лиге после Сарабии и Месси (10 ассистов).

Январская встреча с «Реалом» пробудила голевое чутье мотивированного Касорлы, дубль в ворота «Мадрида» – великолепное начало. Затем последовали яркие матчи с «Севильей», «Барселоной», и «Райо». Не обошлось и без разочарований. Нереализованный пенальти во встрече на «Бенито Вильямарине» и упущенная ничья привели команду, от которой в начале сезона ждали призовых мест, в зону вылета. Санти не сдержал слез и показал, как ответственно он относится к делу. Именно в этот момент он ощутил сильную поддержку не только со стороны тренера, болельщиков, партнеров по команде, руководства, но даже соперников.

Вопреки прогнозам астуриец провел 47 матчей во всех соревнованиях, забил семь мячей и отдал 10 голевых передач. В матче с «Эйбаром», когда стало понятно, что команда остается в Примере, уход Санти с поля на 87-й минуте сопровождался нескончаемыми овациями. «Меня не удивляет игра Касорлы. Я знаю все, через что он прошел. Он хотел вернуться, чтобы играть в элите, на меньшее был не согласен», – отметил Эрранса.

Дети часто спрашивают папу, что у него с ногой, но Касорла предпочитает не вдаваться в детали, самое страшное уже позади. Однажды, завершив карьеру, ему хотелось бы остаться в футболе, но не в качестве тренера, а спортивного директора.

Санти мечтает о каникулах, но как приятно их отложить ради выступления за сборную. «Когда зашел в раздевалку после тренировки, партнеры по команде выкрикивали мое имя. Так я узнал о попадании в сборную, и это в моем-то возрасте. Я даже мечтать об этом не мог», – эмоционально прокомментировал Касорла. «Мы следили за Санти и восхищались его игрой. Вызов в сборную он заслужил отдачей и талантом. Сегодня футболисты – примеры для мальчишек, но случай Касорлы уникальный», – объяснил второй тренер «Ла Рохи» Роберт Морено.

Следующий матч – 600-й в карьере испанца. И он обещает быть особенным.

Еще темы из чемпионата Испании:

«Реал» изменил принципам ради Рамоса. Серхио продержится в «Мадриде» дольше Касильяса и Роналду

Как сделать «Барсу» снова великой? Представь, что ты Бартомеу, и реши все проблемы

Качай приложение Eurosport для iOS или Android