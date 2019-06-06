«ПСЖ» определился с кандидатурой вратаря на замену покинувшему клуб Джанлуиджи Буффону.

По информации Marca, парижский клуб начал переговоры с голкипером «Реала» и сборной Коста-Рики Кейлором Навасом, который знает, что не вписывается в планы мадридского клуба на следующий сезон. 32-летний Навас полагает, что в «ПСЖ» он будет регулярно выходить в основе и получать зарплату, соразмерную его заработку в «Реале».

В сезоне-2018/19 Наваса вытеснил из состава бельгиец Тибо Куртуа.

Второй вратарь «ПСЖ» – француз Альфонс Ареола.

Агент Буффона: «Джиджи не планирует завершать карьеру»

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