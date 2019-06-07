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«Реал» объявил о переходе Азара
Свершилось.
Мадридский «Реал» официально объявил о переходе из «Челси» бельгийского футболиста Эдена Азара.
Официальная презентация состоится 13 июня на «Сантьяго Бернабеу».
Контракт подписан сроком на пять лет. По предварительной информации, «Реал» заплатил за 28-летнего игрока 110 миллионов евро.
- В сезоне-2018/19 Азар выиграл с «Челси» Лигу Европы и заявил, что финальный матч был его последней игрой за лондонский клуб.
- Еще одним приобретением «Реала» стал бывший форвард «Айнтрахта» Лука Йович.
Daily Mirror: Азар потребовал у «Челси» продать его в «Реал» до 4 июня
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