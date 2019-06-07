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«Реал» объявил о переходе Азара

«Реал» объявил о переходе Азара
Eurosport

1 час назадОбновлено 8 мин. назад

Свершилось.

Мадридский «Реал» официально объявил о переходе из «Челси» бельгийского футболиста Эдена Азара.

Официальная презентация состоится 13 июня на «Сантьяго Бернабеу».

Контракт подписан сроком на пять лет. По предварительной информации, «Реал» заплатил за 28-летнего игрока 110 миллионов евро.

Daily Mirror: Азар потребовал у «Челси» продать его в «Реал» до 4 июня

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