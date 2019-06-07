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Sky: «Барселона» предложила Буффону позицию резервного вратаря
Отличный шанс выиграть ЛЧ под конец карьеры.
«Барселона» предложила 41-летнему итальянскому голкиперу Джанлуиджи Буффону стать резервным голкипером команды. Об этом со ссылкой на Sky Italy сообщил авторитетный журналист Танкреди Палмери.
По окончании сезона-2018/19 Буффон покинул «ПСЖ», где провел один год и стал чемпионом Франции. Сейчас Джиджи пребывает в статусе свободного агента, но не намерен завершать карьеру.
- Основным голкипером «Барсы» является Марк-Андер Тер Штеген, запасным – Яспер Силлессен.
- Перед уходом в «ПСЖ» в 2018 году Буффон на протяжении 17 лет выступал за «Ювентус».
Агент Буффона: «Джиджи не планирует завершать карьеру»
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