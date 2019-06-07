В официальных магазинах «Реала» уже продают футболки Азара с седьмым номером
Но о трансфере так и не объявили.
В официальных магазинах «Реала» появились футболки с фамилией Эдена Азара.
Новые джерси начали продавать в фан-шопе, который находится в аэропорту Барселоны. Как и сообщалось ранее, 28-летний Азар будет выступать в «Реале» под седьмым номером. После ухода Криштиану Роналду в «Ювентус» с семеркой на спине поиграл Мариано Диас.
Мадридский клуб пока не делал официального заявления о переходе Азара из «Челси», но оно ожидается в ближайшее время.
- В сезоне-2018/19 Азар выиграл с «Челси» Лигу Европы.
- В АПЛ он забил 16 мячей и отдал 15 ассистов.
Азар на отдыхе в Испании сфотографировался с футболкой «Реала»
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