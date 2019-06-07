В официальных магазинах «Реала» появились футболки с фамилией Эдена Азара.

Новые джерси начали продавать в фан-шопе, который находится в аэропорту Барселоны. Как и сообщалось ранее, 28-летний Азар будет выступать в «Реале» под седьмым номером. После ухода Криштиану Роналду в «Ювентус» с семеркой на спине поиграл Мариано Диас.

Мадридский клуб пока не делал официального заявления о переходе Азара из «Челси», но оно ожидается в ближайшее время.

В сезоне-2018/19 Азар выиграл с «Челси» Лигу Европы.

В АПЛ он забил 16 мячей и отдал 15 ассистов.

Азар на отдыхе в Испании сфотографировался с футболкой «Реала»

Качай приложение Eurosport для iOS или Android