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Азар – гениальный трансфер Переса. Теперь Абрамович обязан брать Аллегри
Три молниеносных вывода по сделке недели.
Бесшовная операция «Мадрида»
Флорентино Перес заплатил за Азара то ли 100, то ли 110 миллионов евро. Позже эта сумма может вырасти до 146 млн евро за счет бонусов – их условия неизвестны, но в Англии пишут, что Азар явно пробьет все ачивки и обеспечит бывшему клубу полный прайс. Иными словами, «Реал» отдаст почти 150 миллионов за человека, у которого через год истек бы контракт. Почему это разумно?
Во-первых, Эден исполнил роль магнита для Зидана. Судя по всему, Зинедину пообещали этот трансфер, и только после этого француз вернулся, рискуя испачкать победное портфолио.
Во-вторых, Перес избежал аукциона и отсчитал разумные деньги за, вероятно, лучшего игрока АПЛ в этом десятилетии. Азар – умный, не старый (28 лет – ерунда), универсальный и предельно сфокусированный на ЛЧ технарь с уникальным дриблингом. Короче, Флорентино переплатил ради своего же спокойствия – через год толкаться за Эдена пришлось бы с еще тремя-четырьмя топами, а сейчас новый лидер пройдет всю предсезонку с «Реалом» и будет полыхать уже в августе.
В-третьих, пункт с бонусами не такой уж и дурацкий. С одной стороны, он страхует «Мадрид» от полнейшего краха бельгийца на «Бернабеу». С другой – оздоравливает бухгалтерскую ведомость, потому что по финансовому фэйр-плей платить мелкими траншами гораздо эффективнее и безопаснее, чем отстегивать котлеты. Поэтому и здесь к «Реалу» не придраться.
Флорентино Перес и Зинедин ЗиданGetty Images
Мораль: Азар красиво и без претензий попрощался с Лондоном, «Челси» выручил кучу кэша, а Перес и Зидан подписали шикарного футболиста. Ситуация вин-вин-вин – всем хорошо.
«Реалу» нужен страйкер
Опыт прошлого лета (замена Роналду на Диаса) научил Флорентино быть последовательным: в этот раз мадридский босс сначала закупается, а уже потом будет продавать ненужных игроков. За первую неделю июня «Реал» потратил больше 150 млн евро (Азар плюс 21-летний Йович), но останавливаться нельзя – «бланкос» остро нуждаются в нападающем, который бы гарантированно заколачивал от 30 голов за чемпионат (как Криш).
Рассчитывать на то, что Эден, Лука и Карим даже втроем перестреляют связку Месси и Суареса, просто наивно. Пора наконец смириться, что при всех плюсах потолок Бензема – 25 мячей за сезон и хроническое исчезновение в Класико. Так что с французом надо красиво прощаться (пока он в прайме) и менять его на условного Икарди. Иначе «Реалу» светит та же проблема, что и в прошедшем чемпионате – отсутствие стабильного, состоявшегося и наглого таргетмена. Будет странно и нелепо, если Перес продолжит верить в Бензема.
«Челси» спасет только Аллегри
У Абрамовича появилась лишняя сотня миллионов евро, но шансы отобраться в ЛЧ-2020/21 резко упали: без Азара и с баном на трансферы «синие» будут интенсивно пихаться за третье-четвертое место с «Арсеналом», «Тоттенхэмом» и, возможно, «МЮ» (если Сульшер бездарно распорядится огромным бюджетом).
Массимилиано АллегриGetty Images
Обладая нынешним составом, «Челси» далеко не фаворит в этой борьбе – значит, придется приглашать мегатренера. Говорят, в совете директоров лондонцев рассматривали кандидатуру Аллегри, но не захотели подписывать третьего подряд итальянца. Если это правда, то в правлении заседают глупцы: иконы Коверчано (Анчелотти, Конте, Сарри) приносили Абрамовичу трофеи, да и единственную ЛЧ взял тоже физрук с Апеннин.
Отказываться от Аллегри в положении Абрамовича – все равно что добровольно рисковать Лигой чемпионов-2020/21. Потому что Макс – один из самых эффективных, гибких и хитрых коучей на континенте, который бы практически нивелировал для «Челси» потерю Азара. Печально, если Аллегри не высадится в Лондоне исключительно из-за своей национальности.
Еще немного про Азара:
Трансфер Азара в «Реал» – полный абсурд. Но Зидан купит Эдена