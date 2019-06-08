Бесшовная операция «Мадрида»

Флорентино Перес заплатил за Азара то ли 100, то ли 110 миллионов евро. Позже эта сумма может вырасти до 146 млн евро за счет бонусов – их условия неизвестны, но в Англии пишут, что Азар явно пробьет все ачивки и обеспечит бывшему клубу полный прайс. Иными словами, «Реал» отдаст почти 150 миллионов за человека, у которого через год истек бы контракт. Почему это разумно?

Во-первых, Эден исполнил роль магнита для Зидана. Судя по всему, Зинедину пообещали этот трансфер, и только после этого француз вернулся, рискуя испачкать победное портфолио.

Во-вторых, Перес избежал аукциона и отсчитал разумные деньги за, вероятно, лучшего игрока АПЛ в этом десятилетии. Азар – умный, не старый (28 лет – ерунда), универсальный и предельно сфокусированный на ЛЧ технарь с уникальным дриблингом. Короче, Флорентино переплатил ради своего же спокойствия – через год толкаться за Эдена пришлось бы с еще тремя-четырьмя топами, а сейчас новый лидер пройдет всю предсезонку с «Реалом» и будет полыхать уже в августе.

В-третьих, пункт с бонусами не такой уж и дурацкий. С одной стороны, он страхует «Мадрид» от полнейшего краха бельгийца на «Бернабеу». С другой – оздоравливает бухгалтерскую ведомость, потому что по финансовому фэйр-плей платить мелкими траншами гораздо эффективнее и безопаснее, чем отстегивать котлеты. Поэтому и здесь к «Реалу» не придраться.

Флорентино Перес и Зинедин ЗиданGetty Images

Мораль: Азар красиво и без претензий попрощался с Лондоном, «Челси» выручил кучу кэша, а Перес и Зидан подписали шикарного футболиста. Ситуация вин-вин-вин – всем хорошо.

«Реалу» нужен страйкер

Опыт прошлого лета (замена Роналду на Диаса) научил Флорентино быть последовательным: в этот раз мадридский босс сначала закупается, а уже потом будет продавать ненужных игроков. За первую неделю июня «Реал» потратил больше 150 млн евро (Азар плюс 21-летний Йович), но останавливаться нельзя – «бланкос» остро нуждаются в нападающем, который бы гарантированно заколачивал от 30 голов за чемпионат (как Криш).

Рассчитывать на то, что Эден, Лука и Карим даже втроем перестреляют связку Месси и Суареса, просто наивно. Пора наконец смириться, что при всех плюсах потолок Бензема – 25 мячей за сезон и хроническое исчезновение в Класико. Так что с французом надо красиво прощаться (пока он в прайме) и менять его на условного Икарди. Иначе «Реалу» светит та же проблема, что и в прошедшем чемпионате – отсутствие стабильного, состоявшегося и наглого таргетмена. Будет странно и нелепо, если Перес продолжит верить в Бензема.

«Челси» спасет только Аллегри

У Абрамовича появилась лишняя сотня миллионов евро, но шансы отобраться в ЛЧ-2020/21 резко упали: без Азара и с баном на трансферы «синие» будут интенсивно пихаться за третье-четвертое место с «Арсеналом», «Тоттенхэмом» и, возможно, «МЮ» (если Сульшер бездарно распорядится огромным бюджетом).

Массимилиано АллегриGetty Images

Обладая нынешним составом, «Челси» далеко не фаворит в этой борьбе – значит, придется приглашать мегатренера. Говорят, в совете директоров лондонцев рассматривали кандидатуру Аллегри, но не захотели подписывать третьего подряд итальянца. Если это правда, то в правлении заседают глупцы: иконы Коверчано (Анчелотти, Конте, Сарри) приносили Абрамовичу трофеи, да и единственную ЛЧ взял тоже физрук с Апеннин.

Отказываться от Аллегри в положении Абрамовича – все равно что добровольно рисковать Лигой чемпионов-2020/21. Потому что Макс – один из самых эффективных, гибких и хитрых коучей на континенте, который бы практически нивелировал для «Челси» потерю Азара. Печально, если Аллегри не высадится в Лондоне исключительно из-за своей национальности.

Еще немного про Азара:

Трансфер Азара в «Реал» – полный абсурд. Но Зидан купит Эдена

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