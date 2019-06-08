«Валенсия» не воспользовалась опцией льготного выкупа полузащитника Дениса Черышева у «Вильярреала».

По информации AS, клуб мог выкупить 28-летнего арендованного игрока за 8 миллионов евро, но с 25 мая сумма отступных составляет примерно 30 миллионов.

Также существует вариант с обменом: «Вильярреал» интересуется колумбийским защитником «Валенсии» Джейсоном Мурильо, который на правах аренды выступает за «Барселону». Тренер «летучих мышей» Марселино не нуждается в услугах Мурильо.

В сезоне-2018/19 Черышев забил за «Валенсию» 4 мяча и отдал 5 ассистов.

С «Валенсией» Денис завоевал Кубок Испании.

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