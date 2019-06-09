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Гризманн: «Знаю, где буду играть в следующем сезоне. Через 7 лет – в «Интер Майами»
Но этого пока не знают болельщики.
Французский нападающий Антуан Гризманн заявил, что он знает, в каком клубе продолжит карьеру.
«Я знаю, где буду играть в следующем сезоне. Кроме того, я знаю, где буду играть через семь лет – в «Интер Майами», – приводит слова Гризманна International News.
- На финише сезона-2018/19 Гризманн заявил, что летом нынешнего года уйдет из «Атлетико».
- На момент 8 июня Антуан все еще не нашел себе новый клуб. Одним из главных претендентов на француза считается «Барселона».
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