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Дембеле опоздал на тренировку перед финалом Кубка, «Барселона» готова его продать

Дембеле опоздал на тренировку перед финалом Кубка, «Барселона» готова его продать
Eurosport

27 мин. назад

Француз не поддается воспитанию.

«Барселона» рассматривает возможность продажи Усмана Дембеле из-за нового случая нарушения дисциплины.

Француз сильно опоздал на тренировку команды перед финалом Кубка Испании с «Валенсией». В качестве объяснения Дембеле рассказал, что индивидуально занимался с физиотерапевтом и имел разрешение на пропуск, но в тот день расписание было одинаковым для всех.

«Барселона» сообщила окружению футболисту, что продаст Усмана, если тот не исправится, сообщает AS.

  • Усман перешел в каталонский клуб зимой 2018 года за 105 миллионов евро.
  • В середине сезона «Барса» уже оштрафовала Дембеле за опоздание. По одним данным на 200 тысяч евро, по другим – на 50.

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