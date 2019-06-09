«Барселона» рассматривает возможность продажи Усмана Дембеле из-за нового случая нарушения дисциплины.

Француз сильно опоздал на тренировку команды перед финалом Кубка Испании с «Валенсией». В качестве объяснения Дембеле рассказал, что индивидуально занимался с физиотерапевтом и имел разрешение на пропуск, но в тот день расписание было одинаковым для всех.

«Барселона» сообщила окружению футболисту, что продаст Усмана, если тот не исправится, сообщает AS.

Усман перешел в каталонский клуб зимой 2018 года за 105 миллионов евро.

В середине сезона «Барса» уже оштрафовала Дембеле за опоздание. По одним данным на 200 тысяч евро, по другим – на 50.

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