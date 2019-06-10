У главного тренера «Реала» Зинедина Зидана есть разногласия с президентом «галактикос» Флорентино Пересом по поводу того, где проведут следующий сезон молодые игроки Винисиус Жуниор и Браим Диас.

По данным AS, Зидан не против отдать Жуниора в аренду, чтобы предоставить ему больше игровой практики. Перес, в свою очередь, настаивает на том, чтобы 18-летний бразилец остался в Мадриде: Винисиус является важным активом «Реала» с маркетинговой точки зрения. В частности, он может стать одним из футболистов, которые попадут на обложку FIFA 20.

В случае с Диасом сложилась диаметрально противоположная ситуация: руководство «Реала» готово отдать Браима в аренду, однако Зидан рассчитывает на 19-летнего испанца и котирует его выше Винисиуса.

В чемпионате Испании-2018/19 Винисиус провел 18 матчей и забил 2 мяча. На счету Диаса девять матчей в Примере, в которых он забил один гол и отдал один ассист.

Зидан вернулся в «Реал» по ходу прошедшего сезона, сменив на тренерском посту Сантьяго Солари.

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