Getty Images
Дешам случайно назвал имя еще одного новичка «Реала»
Да-да, вы догадались: «галактикос» покупают игрока сборной Франции.
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заспойлерил трансфер защитника Ферлана Менди из «Лиона» в мадридский «Реал».
«Ферлан Менди сделал невероятный скачок вперед. Два года назад он играл в Лиге 2, а теперь будет выступать за «Реал», – приводит слова Дешама Goal.
- Сайт Transfermarkt оценивает 24-летнего Менди в 30 миллионов евро. «Реал», по слухам, выплатит «Лиону» 55 млн.
- Летом 2019 года «галактикос» уже подписали Луку Йовича из «Айнтрахта» и Эдена Азара из «Челси».
AS: Зидан и Перес конфликтуют из-за будущего Винисиуса и Диаса
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте