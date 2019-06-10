Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заспойлерил трансфер защитника Ферлана Менди из «Лиона» в мадридский «Реал».

«Ферлан Менди сделал невероятный скачок вперед. Два года назад он играл в Лиге 2, а теперь будет выступать за «Реал», – приводит слова Дешама Goal.

Сайт Transfermarkt оценивает 24-летнего Менди в 30 миллионов евро. «Реал», по слухам, выплатит «Лиону» 55 млн.

Летом 2019 года «галактикос» уже подписали Луку Йовича из «Айнтрахта» и Эдена Азара из «Челси».

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