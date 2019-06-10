Евгений Савин опубликовал очередной выпуск YouTube-блога «КраСава». На этот раз бывший игрок «Крыльев Советов» и «Амкара» встретился с легендарным полузащитником «Барселоны» и сборной Испании Хави.

Мы посмотрели выпуск «КраСавы» за вас и выписали из речей Хави все самое-самое интересное. Вот ссылка на сам видос, если хотите посмотреть его полностью, а ниже – избранные цитаты каталонского маэстро.

О лучшем тренере

Я бы сказал, что это некая смесь Луиса Арагонеса и Пепа Гвардиолы. Арагонес был лучшим по части управления командой, Гвардиола – лучший в тактике. Пеп просто бог в тактике! Но что касается взаимодействия с коллективом, я бы все-таки отметил Арагонеса.

Хави играет за «Барселону»Getty Images

О несостоявшейся звезде «Барселоны»

Расскажу про одного парня из академии – Марио Росасе. Он был Месси нашей академии, Месси моего поколения. Он делал на поле настоящее шоу, его появление в первой команде было лишь вопросом времени. Но в виду разных обстоятельств он так и не смог выйти на следующий уровень. Очень жаль. Мне он казался футболистом совершенно другого уровня.

О Златане Ибрагимовиче

Златан – нормальный пацан. Не думаю, что он сложный человек. С ним у нас был хороший год, мы выиграли чемпионат Испании. У меня были отличные отношения с Ибрагимовичем. Больше того, я не помню, чтобы у него складывались плохие отношения с другими футболистами. Другое дело – отношения с тренером. Но я могу рассказать только про отношения между игроками – они были очень хорошими и корректными.

Об игре с «Рубином» в Казани

Помню две вещи: дикий холод и их команду, которая играла только от обороны. Тренер Бердыев играл в две линии по пять игроков, с нами так никогда никто не играл. Тем более мы дома проиграли, а на выезде сыграли вничью. У нас практически не было моментов, они закрыли все зоны.

Кадр из матча «Рубин» – «Барселона» (0:0)Getty Images

О русском футболе

К несчастью для российского футбола, у вас не было игрока мирового уровня последние 10-15 лет. Но при этом посмотри, как вы сыграли на чемпионате мира: выбили Испанию, дошли до четвертьфинала. Это очень крутой результат!

О слабом качестве Лионеля Месси

Одно плохое качество Лео Месси? Не знаю. Наверное, он слишком требовательный к себе. Это делает его лучше, но одновременно он чувствует большое давление. Он гений – это часть его характера.

Об отношениях между Месси и Роналду

У них абсолютно все нормально. Они друг друга подкармливают. В какой-то степени соревновались не только «Барселона» и «Реал»: у них было свое мини-соревнование между собой.

Хави выступал за «Барселону» в 1998-2015 гг. и выиграл 25 трофеев, в том числе четыре Лиги чемпионов.

28 мая было объявлено о том, что Хави возглавил катарский клуб «Аль-Садд», за который он играл с 2015 по 2019 гг.

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