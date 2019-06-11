«Реал» официально объявил о переходе Эдена Азара, и главной интригой летнего трансферного окна стал переезд Антуана Гризманна из «Атлетико». Основной вариант – «Барселона», но ситуация становится запутанной.

С чего все началось

28-летний чемпион мира официально объявил об уходе из Мадрида в мае. Казалось, что все кристально ясно: со второй попытки Антуан все же перейдет в драгоценную «Барселону», где станет чемпионом Испании и выстрелит в Лиге чемпионов. Появилась информация, что с Гризманном созванивался Лионель Месси, и каталонцы ждут француза с распростертыми объятиями.

Но трансфер в «Барсу» затягивается

Новостей о случившемся или максимально близком трансфере до сих пор нет. Месси опроверг публикации медиа о телефонном разговоре с Гризманном, а потом спортивные сайты опубликовали информацию Sport.es о настрое футболистов «Барселоны». В команде считают, что Гризманн – не то подкрепление, которое нужно команде. Антуан расстроился.

Позже инфополе бомбардировали различные слухи: трансфер в «Барсу» до неприличия затягивается, у француза появились варианты с «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».

3 июня Гризманн так и не ответил, где продолжит карьеру: «Я не знаю, это очень хороший вопрос». Через шесть дней показания противоположно изменились: «Я знаю, где буду играть в следующем сезоне».

«Барселона» ли это? Кажется, нет – никто из Каталонии не обсуждал трансфер с президентом «Атлетико». «Никто из «Барсы» не связывался со мной. Гризманн работал с нами пять лет и проделал великолепную работу. У нас хорошие отношения, заслуживающие доверия. Но я не знаю, куда он перейдет – он не говорил. У меня нет ни малейшего представления. И не думаю, что об этом знает кто-то еще», – цитирует недоуменного Энрике Серезо Evening Standard.

На возвращение в Каталонию нацелился Неймар

Вполне возможно, «Барселона» тянет из-за возможности вернуть из «ПСЖ» Неймара. Ресурсов хватит на оба топ-трансфера, но «Барса» – не Флорентино Перес. По информации Sport.es, каталонский и парижский клубы ведут переговоры о переходе звездного бразильца, а французу придется подождать, несмотря на титул чемпиона мира. Источник Mundo Deportivo вдогонку сообщил, что Неймар одержим идеей вернуться в «Барселону», где провел четыре года.

Неймар («Барселона»)Getty Images

Теперь информация о недовольстве игроков возможным трансфером Гризманна выглядит логичной – раздевалка на «Камп Ноу» еще любит Неймара. А покупать и бразильца, и француза смысла мало: сейчас в ростере Вальверде есть Месси, Суарес, Малком, Коутиньо и Дембеле.

Сага продолжается, и все зависит от настойчивости агентов Неймара и Гризманна. Но если вариант с «Барселоной» у Антуана не пройдет, оставаться в «Атлетико» будет попросту неловко. А другие варианты слишком несерьезны.

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