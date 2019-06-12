Бывший игрок «Барселоны» и сборной Испании Карлес Пуйоль сфотографировался с игуанами на Галапагосских островах (Эквадор).

«Броманс с моими друзьями-игуанами... Правда, они не обращали на меня внимания», – написал 41-летний Пуйоль. На фото пара игуан занята более важным делом, чем общение с чемпионом мира.

Пуйоль провел 15-летнюю карьеру в «Барселоне» и выиграл в составе команды 21 трофей, включая Лигу чемпионов.

Играя за сборную Испании, он выиграл Евро-2008 и чемпионат мира 2010 года.

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