«Они не обращали на меня внимания». Пуйоль сфотографировался на фоне спаривающихся игуан
Кому было более неловко – Карлесу или игуанам?
Бывший игрок «Барселоны» и сборной Испании Карлес Пуйоль сфотографировался с игуанами на Галапагосских островах (Эквадор).
«Броманс с моими друзьями-игуанами... Правда, они не обращали на меня внимания», – написал 41-летний Пуйоль. На фото пара игуан занята более важным делом, чем общение с чемпионом мира.
- Пуйоль провел 15-летнюю карьеру в «Барселоне» и выиграл в составе команды 21 трофей, включая Лигу чемпионов.
- Играя за сборную Испании, он выиграл Евро-2008 и чемпионат мира 2010 года.
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