На «Сантьяго Бернабеу» состоялась презентация новичка «Реала» Луки Йовича.

«Я самый счастливый человек на свете, так как подписал контракт с великим клубом. Приложу все усилия, чтобы помочь «Реалу» завоевать титулы. Уверен, что сделал правильный выбор», – цитирует 21-летнего серба Marca.

«Йовича хотели подписать несколько европейских топ-клубов, но сегодня он стал игроком «Реала». Он мечтал оказаться здесь. Лука, ты теперь футболист «Реала», 13-кратного победителя Кубка европейских чемпионов. Спасибо, что выбрал этот клуб. Ты хотел стать частью легенды и тебе это удалось. Ты забил 27 мячей, но наши фанаты будут требовать еще больше. Тебя ждет самый большой вызов в карьере. Мы гордимся тобой, потому что нам рассказали, что ты спал в футболке «Реала», когда был маленьким», – заявил президент мадридского клуба Флорентино Перес.

Ранее Йович прошел в новом клубе медобследование.

А на «Сантьяго Бернабеу» он примерил новую футболку.

Контракт с нападающим заключен на шесть лет.

В сезоне-2018/19 Йович забил за «Айнтрахт» 27 мячей.

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