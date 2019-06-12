Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан и полузащитник мадридцев Иско пополнили список жертв грабителей.

Злоумышленники проникли к ним, когда хозяев не было дома. После этого «Реал» усилил меры безопасности жилищ футболистов и попросил их не выкладывать фото из квартир и домов в соцсети.

За последнее время от рук грабителей пострадали Жорди Альба, Кевин-Принс Боатенг, Карим Бензема, Хоакин, Жерар Пике, Эсекиэль Гарай и Жоффре Кондогбиа.

Последней жертвой на прошлой неделе стал Альваро Мората.

Дома топ-футболистов грабят. Похоже, игроки не ставят сигнализацию в дорогих особняках

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