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«Реал» подписал 6-летний контракт с защитником «Лиона» Менди
Теперь Марсело на выход?
Защитник «Лиона» и сборной Франции Ферлан Менди перешел в мадридский «Реал».
24-летний футболист подписал с «бланкос» шестилетнее соглашение. Менди представят на «Сантьяго Бернабеу» 19 июня.
- Ранее сообщалось, что французский клуб получит за футболиста 55 млн евро.
- На его счету два матча за сборную Франции.
- В сезоне-2018/19 левый защитник провел за «Лион» 44 матча, в которых он по три раза забил и ассистировал партнерам.
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