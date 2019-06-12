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«Реал» подписал 6-летний контракт с защитником «Лиона» Менди

«Реал» подписал 6-летний контракт с защитником «Лиона» Менди
Eurosport

1 час назад

Теперь Марсело на выход?

Защитник «Лиона» и сборной Франции Ферлан Менди перешел в мадридский «Реал».

24-летний футболист подписал с «бланкос» шестилетнее соглашение. Менди представят на «Сантьяго Бернабеу» 19 июня.

  • Ранее сообщалось, что французский клуб получит за футболиста 55 млн евро.
  • На его счету два матча за сборную Франции.
  • В сезоне-2018/19 левый защитник провел за «Лион» 44 матча, в которых он по три раза забил и ассистировал партнерам.

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