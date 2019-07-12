Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн наконец-то перешел из «Атлетико» в «Барселону».

28-летний футболист подписал с каталонским клубом соглашение, рассчитанное до 2024 года. Отступные за француза – 800 млн евро.

Сумма трансфера чемпиона мира-2018 составила 120 миллионов евро – такие отступные были предусмотрены его контрактом с 1 июля.

В мае Гризманн объявил об уходе из мадридского клуба. С «Атлетико» он за 5 лет выиграл Суперкубок Испании, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.

Ранее Антуан не явился на предсезонные сборы «Атлетико», за что он будет оштрафован.

Гризманн: «Знаю, где буду играть в следующем сезоне. Через 7 лет – в «Интер Майами»

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