Когда Ферлану Менди исполнилось девять, его приняли в академию «ПСЖ». Французский паренек сенегальского происхождения чуть не сошел с ума от счастья – он мечтал о карьере, достойной кумира Роналдиньо. Но его история получилась совсем непохожей на бразильского волшебника: сначала в Париже решили, что Ферлан – защитник, а потом выяснилось, что усиливающаяся ломота в бедре – это остеоартрит, заболевание хрящей и окружающих их тканей, при котором даже ходьба причиняет боль.

Менди на год остался без футбола. Первые три месяца он носил специальный ортопедический тазобедренный слепок для обездвиживания бедра, а затем столько же лечился в больнице Некёр, где врачи поставили страшный прогноз: мальчик больше не сыграет в футбол на профессиональном уровне. Слепок сняли – какое-то время Фелан передвигался в инвалидной коляске. Лечение прошло успешно, но специалисты не надеялись на полное восстановление после реабилитации. Ради любимого спорта уроженец парижских предместий заново учился ходьбе и бегу.

«Это не было легким путешествием, – вспомнил он через несколько лет. – Но теперь я здесь. Я жажду преуспеть, это в моем характере. Я всегда был таким». После победы над диагнозом его не испугал даже конец карьеры в любимом клубе – в разбогатевшем «Париже» оценили риски и отказались от Менди, посчитав, что у парнишки мало шансов выйти на уровень профессионала.

Спустя несколько лет очевидно, что Ферлану повезло. После изгнания из «ПСЖ» он провел сезон в клубе четвертого дивизиона «Мантуа 78», а в 2013-м его подобрал скромный «Гавр». Клуб застрял в Лиге 2 с 2003-го и лишь раз пробился в высший дивизион, зато известен всему миру великолепной академией. Кроме Менди, в «Гавре» росли его однофамилец Бенжамен, Марез, Ласс Диарра, Погба, Пайет и Обамеянг. Ферлан провел два года в команде B, а после успешного сезона-2016/17 его заметили скауты «Лиона». За пять миллионов евро Менди вернулся в Лигу 1.

В 21 год Менди провел всего 12 официальных матчей в чемпионате – все за «Гавр», но с тех пор его карьера превратилась в невероятную историю успеха. «После «Гавра» все произошло очень быстро, – согласился игрок. – Но я говорю себе, что должно быть еще быстрее! Я мечтаю о таком же продолжении». В 2017-м кроме «Лиона» на него претендовали «Вест Бромвич» и «Бирмингем», но за неполные два сезона уровень потенциальных покупателей резко подскочил.

Менди сохранил игровые качества, которыми обладал с самого детства, но теперь у него появилась возможность их проявить. Он закрепился слева в защите, хотя хорошо владел обеими ногами и страховал партнеров в центре поля. В «Лионе» Ферлан вырос в самого техничного латераля лиги – с 2015 по 2017 год он успешно завершил 102 обводки и стал лидером по этому показателю среди защитников в топовых чемпионатах. Он простреливал, бил с обеих ног и выдавал невероятные спринты. Фирменным приемом Менди стал проход к лицевой, за которым следовал смертоносный ассист в центр штрафной.

В ноябре 2018-го защитник дебютировал за сборную Франции – его вызвали на матч против Уругвая вместо Бенжамена, получившего очередную травму. Из-за болезни и проблем с карьерой Ферлан не выступал ни за одну из юниорских национальных команд, зато быстро пробился в команду Дешама. «Я дремал, а потом проснулся и увидел, что мне звонил один из тренеров «Лиона», – вспомнил приглашение Менди. – Я подумал, что что-то не так – вдруг я пропустил тренировку. Когда он сказал про сборную, я был в шоке, но счастлив. Это подходящий момент, чтобы попасть туда».

Ферлан Менди в дебютном матче за сборную Франции против УругваяGetty Images

Еще в начале прошлого сезона он не определился с национальной карьерой – тренер Алиу Сиссе пригласил в сборную Сенегала. Ферлан подождал с решением и теперь претендует на статус основного латераля Франции – он так же талантлив, как Менди из «Манчестер Сити», но намного реже травмируется. Осенью Ферлан провел идеальный матч против «горожан» на «Этихаде», и его подъем продолжился. Во второй половине сезона стало очевидно, что игрок покинет «Лион»: в «Барселоне» трансфер Ферлана продвигал его личный поклонник Эрик Абидаль, а в «Атлетико» к Менди присматривались как к замене Филипе Луису.

Но быстрее всех оказался «Реал». После худшего сезона в XXI веке Фло Перес провернул для Зидана молниеносную закупку и подтвердил амбиции «сливочных»: Менди присоединился к Йовичу и Азару, а его цена выросла до 48 миллионов евро. Некоторые болельщики недоумевали, зачем «Мадриду» еще один левый защитник, когда есть Марсело и Регилон, но преимущества Менди очевидны.

Бразилец стал одним из худших в провальном сезоне «Реала», а испанец все еще учится – он слишком прямолинеен для игрока топ-клуба. Роль крайних защитников в трансформации мадридцев невозможно переоценить – Зидан отчаянно нуждался в игроке, который поддержит обновленную линию атаки и не провалится в обороне. Менди с его техникой и мощью олицетворяет все необходимые качества и добавляет уверенности.

«Он Мбаппе среди левых защитников – метко описал игрока агент Иван Ле Ми. – Левые защитники – самый популярный запрос на рынке после нападающих, потому что их трудно найти. Они должны быть сбалансированы: разнообразны в подключениях и надежны в защите. Это редкость. За исключением Энди Робертсона на этой позиции нет игроков, сопоставимых по таланту с Ферланом».

Менди способен на прострелы и кроссы на уровне праймового Марсело, но нацеленностью и скоростью он напоминает другого игрока «Реала» – Бэйла, когда тот еще играл за «Тоттенхэм». Гарет реактивно носился до штрафной и собирал на себе стандарты, как сейчас Ферлан. Именно такой игрок поддержит нападение, но не помешает партнерам – при необходимости отойдет назад или сместится на другой фланг. Юниоров в «ПСЖ» специально заставляли играть только слабой ногой – этот опыт добавил Менди универсальности.

Такой трансфер необходим «Реалу» еще и для поддержки Азара – Эден не примитивный вингер или нападающий, готовый играть через кроссы. Бельгиец сделает команду Зидана изобретательнее, но партнеры должны соответствовать. Менди – идеальный ассистент и напарник для Азара. Он знает, что нужно делать, если защитники отвлекаются на нападающего: мчаться вперед и импровизировать несмотря на удары по ногам. Когда ты настолько талантлив, это совсем не трудно.

Другие тексты о летних трансферах «Реала»:

Азар – гениальный трансфер Переса. Теперь Абрамович обязан брать Аллегри

«Не исключен трансфер за 100 миллионов». Йович мог стать инвалидом, а сейчас перешел в «Реал»