13 июня на «Сантьяго Бернабеу» прошла презентация главного новичка межсезонья. Эден Азар впервые появился перед гигантской публикой в футболке «Реала». Ивент назначили на 21:00 по московскому времени (19:00 по мадридскому).

Но перед этим Азар успешно прошел медосмотр. Он позировал перед столичным госпиталем Sanitas La Moraleja, поздоровался за руку с мужчиной в белом халате и раздал парочку автографов фанатам перед больничкой. Эден побегал на тренажере с датчиками на груди и получил одобрение от врачей.

Перед презентацией Азар посетил барбера и довольно поулыбался для видео мужского парикмахера. «Ты готов, бро? – Я готов, бро», «Тебе нравится, бро? – Мне нравится, бро», – за такими разговорами бельгиец коротал время до представления на «Бернабеу».

Болельщики стекались на стадион «Реала» уже за три часа до старта и распевались в поддержку новичка.

Очереди реально казались гигантскими.

Затем в твиттере «бланкос» появилось видео, как печатают футболку для Азара. На ней даже поставили дату презентации, но не пробили номер. Испанские медиа сообщали, что Эден еще не определился с цифрой на спине.

На трибуны как-то пробрался парень в футболке «Барселоны». Его заметили соседи и посоветовали по-хорошему снять майку. Через паузу засланец стянул одежду и остался с голым торсом. Болельщики «Реала» вокруг него поаплодировали.

Затем Эдена Азара наконец представили перед специальной стойкой. «Каждый, кто любит этот клуб, испытывает особые чувства, – начал президент «Реала» Флорентино Перес. – Уникально одаренный футболист с экстраординарными способностями приехал, чтобы выступать за «Мадрид».

Эден, ты там, где и хотел быть. Играть за «Реал» было твоей мечтой – наконец сбылось. Ты здесь, чтобы защищать наши цвета. Тебе предстоит прочувствовать большую страсть этого города. Самое важное, что ты поймешь здесь, – это болельщики. Благодарим тебя, чтобы ты выбрал «Реал». Фанаты, которых ты видишь позади себя, будут с тобой на каждой игре. Они знают, что ты уникальный, твой футбол – особенный. Добро пожаловать в новый дом!»

В ответном слове Эден Азар поприветствовал собравшихся на испанском, но затем перешел на французский: «Простите, я должен вернуться к родному языку, мой испанский пока не так хорош». «Играть за этот клуб было моей мечтой с самого детства, – продолжил бельгиец. – Очень рад и жду, когда сыграю за мадридский «Реал» и выиграю множество титулов. Хочу насладиться этим моментом».

После неожиданно для фото пригласили всю семью Азара – его родителей и троих братьев (был даже Торган, за которого «Боруссия» три недели назад отвалила 25 миллионов евро). Все сфотографировались вместе с майкой «Реала» в обнимку с Флорентино Пересом.

Затем Азар вышел на футбольный газон уже в форме «Реала», поприветствовал трибуны и провел привычную презентацию на стадионе – почеканил мяч, поулыбался фотокорреспондентам, пнул несколько мячей на трибуны болельщикам, сделал селфи с пальцем, указывающим на эмблему нового клуба. «Ребята, это для вас», – сказал бельгиец в объектив телефона, стоя на фоне орущих трибун.

Важная часть ритуала – поцелуй логотипа «Реала». Конечно, Эден это сделал.

Спустя десять минут, когда Азар обошел по кругу весь «Сантьяго Бернабеу», ему подали микрофон, в который футболист крикнул по-испански «Спасибо большое» и Hala Madrid. Болельщики оценили.

На презентацию Азара пришли 50 тысяч человек. Это меньше, чем было на представлении в качестве игрока «Реала» Криштиану Роналду – поглазеть на Криша слетелись 80 тысяч фанатов. Бельгиец проиграл в интересе даже Кака – его показывали «Бернабеу» месяцем раньше, чем Роналду, и публичная чеканка бразильца собрала 55 тысяч зрителей.

Теперь у Эдена Азара появилась отличная мотивация. Если не получилось собрать больше людей, чем Роналду, то нужно выиграть не меньше, чем Криш.

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