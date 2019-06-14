Мадридский «Реал» опережает «Барселону» в гонке за 18-летним полузащитником «Токио» Такефусой Кубо.

Руководство «бланкос» заплатят клубу из японской столицы 2 миллиона евро, сам Кубо будет получать в Испании 1 миллион евро за сезон и подпишет с «Реалом» пятилетний контракт. О близости сделки сообщают источники газеты Marca.

Кубо с 2011 по 2015 гг. занимался в академии «Барселоны» «Ла Масии», но вернулся на родину за игровым временем. Он был одним из молодых футболистов, из-за которых УЕФА наложил на каталонцев трансферный бан в 2014-м.

За прогрессом японского плеймейкера также следили в «Пари Сен-Жермен», но гонку за трансфер, вероятнее всего, выиграет «Мадрид». Боссы испанского клуба планируют отправить Такефусу в «Кастилью» для набора опыта игры на Пиренеях.

Апдейт. Позднее «Реал» официально подтвердил трансфер Кубо. Азиатский полузащитник проведет следующий сезон в фарм-клубе мадридцев в третьей испанской лиге. «Мы заполучили одного из самых многообещающих молодых игроков в мировом футболе. Атакующий полузащитник с прекрасной техникой, видением поля, отличным дриблингом и нацеленностью на ворота», – сказано о Такефусе в пресс-релизе о переходе японца.

В 13 матчах чемпионата Японии Кубо забил 4 мяча в 13 матчах за «Токио». Его клуб идет на первом месте с шестиочковым преимуществом над преследователями.

За манеру дриблинга и невысокий рост Такефусу еще в 15 лет назвали японским Месси.

В это межсезонье в «Реал» уже перешли 18-летний страйкер «Сантоса» Родриго, 20-летний защитник «Порту» Эдер Милитау, 21-летний форвард «Айнтрахта» Лука Йович и опытный плеймейкер «Челси» Эден Азар. Они обошлись Флорентино Пересу в 303 миллиона евро.

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