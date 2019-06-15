В выходные защитник «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос сыграет свадьбу со своей давней герлфренд Пилар Рубио. Церемония состоится в соборе Севильи.

По информации Mirror, на свадьбу приглашен бывший одноклубник Рамоса Дэвид Бекхэм, товарищ по сборной и соперник из «Барселоны» Жерар Пике, тренер «Реала» Зинедин Зидан и президент клуба Флорентино Перес. Всего приедут 500 гостей, но среди них не будет Криштиану Роналду, который много лет выступал с Рамосом в Мадриде.

Развлекать собравшихся будет австралийская рок-группа AC/DC – 33-летний футболист заплатил за выступление около миллиона евро.

Невеста Рамоса – ведущая на испанском телевидении.

Пара воспитывает троих сыновей – Рубио, Марко и Алехандро.

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