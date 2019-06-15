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Рамос пригласил на свадьбу Пике, но не позвал Криштиану
Будет даже AC/DC, но не Криш.
В выходные защитник «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос сыграет свадьбу со своей давней герлфренд Пилар Рубио. Церемония состоится в соборе Севильи.
По информации Mirror, на свадьбу приглашен бывший одноклубник Рамоса Дэвид Бекхэм, товарищ по сборной и соперник из «Барселоны» Жерар Пике, тренер «Реала» Зинедин Зидан и президент клуба Флорентино Перес. Всего приедут 500 гостей, но среди них не будет Криштиану Роналду, который много лет выступал с Рамосом в Мадриде.
Развлекать собравшихся будет австралийская рок-группа AC/DC – 33-летний футболист заплатил за выступление около миллиона евро.
- Невеста Рамоса – ведущая на испанском телевидении.
- Пара воспитывает троих сыновей – Рубио, Марко и Алехандро.
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