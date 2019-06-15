Очередной жертвой воров в Испании стал футболист «Реала» Лукас Васкес.

Как сообщает AS, преступники влезли в дом 27-летнего полузащитника, когда он вместе с семьей проводил отпуск на Балеарских островах. Воры забрали множество личных вещей Васкеса и его домочадцев.

За последнее время от рук грабителей пострадали Жорди Альба, Кевин-Принс Боатенг, Карим Бензема, Хоакин, Жерар Пике, Эсекиэль Гарай, Жоффре Кондогбиа, Альваро Мората, Зинедин Зидан и Иско.

Васкес выступает за «Реал» с лета 2015 года.

Дома топ-футболистов грабят. Похоже, игроки не ставят сигнализацию в дорогих особняках

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