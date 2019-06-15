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Васкес стал новой жертвой воров. Вынесли много личных вещей футболиста и его семьи
Серия преступлений продолжается.
Очередной жертвой воров в Испании стал футболист «Реала» Лукас Васкес.
Как сообщает AS, преступники влезли в дом 27-летнего полузащитника, когда он вместе с семьей проводил отпуск на Балеарских островах. Воры забрали множество личных вещей Васкеса и его домочадцев.
- За последнее время от рук грабителей пострадали Жорди Альба, Кевин-Принс Боатенг, Карим Бензема, Хоакин, Жерар Пике, Эсекиэль Гарай, Жоффре Кондогбиа, Альваро Мората, Зинедин Зидан и Иско.
- Васкес выступает за «Реал» с лета 2015 года.
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