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«Думал, что моя карьера закончена». Суарес обращался к психологу после укуса Кьеллини

«Думал, что моя карьера закончена». Суарес обращался к психологу после укуса Кьеллини
Eurosport

16 мин. назад

Уругваец считает, что с ним поступили бесчеловечно после инцидента на ЧМ-2014.

Нападающий «Барселоны» и сборной Уругвая Луис Суарес рассказал, что после эпизода с укусом Джорджо Кьеллини на ЧМ-2014 ему потребовалась психологическая помощь.

«Жена спросила меня, что случилось, и я сказал, что мы просто столкнулись. Я не осознавал реальность, а это было большой ошибкой. Я обратился к психологу, и это помогло мне осознать ошибки и вырасти. В тот период я много страдал. Со мной обошлись бесчеловечно. Я подписал контракт с «Барселоной», но мне не дали даже провести презентацию для медиа. Я думал, что моя карьера закончена и мне нужно уйти», – цитирует 32-летнего Суареса
.
  • Инцидент с укусом произошел во время матча Уругвая и Италии в рамках группового этапа.
  • Суарес получил дисквалификацию на четыре месяца.

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