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Строгий дресс-код и черный букет невесты. Как прошла свадьба Рамоса, на которую не позвали Роналду

Строгий дресс-код и черный букет невесты. Как прошла свадьба Рамоса, на которую не позвали Роналду
Eurosport

1 час назадОбновлено 55 мин. назад

Очень красивая церемония.

15 июня состоялось долгожданное событие. После семи лет отношений капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос женился на подруге Пилар Рубио.

  • У пары есть уже трое детей: пятилетний Серхио Рамос Рубио-младший, трехлетний Марко и годовалый Алехандро.
  • На торжества не приехали Икер Касильяс и Криштиану Роналду.
  • Если вратарь «Порту» восстанавливается после инфаркта и помогает жене бороться с раком, то Криша Рамос просто не пригласил.

Рамос объявил, что остается в «Реале»

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