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Строгий дресс-код и черный букет невесты. Как прошла свадьба Рамоса, на которую не позвали Роналду
Очень красивая церемония.
15 июня состоялось долгожданное событие. После семи лет отношений капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос женился на подруге Пилар Рубио.
- У пары есть уже трое детей: пятилетний Серхио Рамос Рубио-младший, трехлетний Марко и годовалый Алехандро.
- На торжества не приехали Икер Касильяс и Криштиану Роналду.
- Если вратарь «Порту» восстанавливается после инфаркта и помогает жене бороться с раком, то Криша Рамос просто не пригласил.
Рамос объявил, что остается в «Реале»
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