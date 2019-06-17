В апреле 2012-го сэр Алекс Фергюсон прилетел во Францию, чтобы лично понаблюдать за игрой плеймейкера «Лилля» Эдена Азара. Бельгиец в 20 лет завоевал для команды первое с 1954 года чемпионство и сосредоточил на себе внимание всех топ-клубов Европы – «Манчестер Юнайтед» никогда не проходил мимо таких парней. «Азар очень хорош. Особенно впечатляет его стартовая скорость», – нахваливал Фергюсон полузащитника французским медиа. Шотландец остался доволен увиденным и принялся за обработку Эдена. Ферги козырнул тем, что «Юнайтед» лучше всех работает с молодежью, поставил в пример Криштиану Роналду и пообещал вылепить из футболиста мировую звезду.

Азару льстили уговоры титулованного менеджера, но через полтора месяца бельгийский талант согласовал личный контракт с «Челси». Игрок объяснил выбор тем, что после встречи с Романом Абрамовичем проект «синих» показался ему более подходящим. Сэр Алекс спихнул поражение на финансовую составляющую: «Азар – ценный экземпляр, но 35 миллионов евро? Сумма трансфера, на которую мы рассчитывали, была значительно ниже».

Эден АзарImago

Точно так же «Юнайтед» недосчитался суперталанта в 2004-м. Манкунианцы около года вели еще волосатого Арьена Роббена. Вингер даже приезжал в Манчестер вместе с отцом, где Фергюсон показывал потенциальному новичку «Олд Траффорд» и тренировочную базу. За ужином Ферги обещал голландцу около 40 выходов на поле в первом же сезоне. Но «Челси» и в этот раз потребовалось всего полтора месяца, чтобы завербовать игрока, несмотря на переговоры с культовым сэром Алексом. Райан Гиггз находил только одно объяснение шокирующему переходу: «На то время условия для прогресса игрока в «МЮ» были значительно лучше, чем в «Челси». Думаю, все дело в деньгах. У «Юнайтед» не было таких ресурсов, как у Абрамовича».

Изначально руководство ПСВ хотело отдать полузащитника именно в «Манчестер» – после трансферов Япа Стама и Руда ван Нистелроя между клубами установились хорошие отношения. Но аукцион, который подхватил «Челси», перечеркнул все потуги Фергюсона – «Юнайтед» не пожелал платить 18 миллионов евро за 20-летнего юнца. Чтобы не возникало лишних вопросов, Роббен все сразу пояснил: «Люди твердят, что я выбрал «Челси», а не «Манчестер», только из-за денег, но это не так. Я узнал о стратегии развития клуба, и эти планы мне понравились. За одну встречу мы обсудили все детали. Если бы «Юнайтед» сразу предложил мне контракт, я бы заключил сделку. Но этого не произошло, и я ни о чем не жалею».

Если Азара в трех стартовых турах АПЛ признавали лучшим игроком матча, то Роббен в начале лондонского пути находился в тени. Игрок, хрустальностью которого пугают детей по ночам, получил травму во время предсезонки и пропустил около двух месяцев. Это время Арьен потратил на подъем железок в спортзале, чтобы не улететь в газон лицом после первого же единоборства в жесткой Премьер-лиге. План сработал: в первых 16 матчах чемпионата голландец оформил семь голов и столько же ассистов.

Арьен Роббен, «Челси»Imago

В Англии восхищались дриблингом юркого полузащитника, а сам футболист благодарил за прогресс Жозе Моуринью: «Либо ты соответствуешь его требованиям, либо не попадаешь в обойму – это помогло моему развитию. Сначала из-за травмы было сложно, но я всегда чувствовал, что он уверен во мне». Хорошие воспоминания об Особенном остались и у Эдена: «Жаль, что я не проработал в «Челси» под руководством Моуринью больше времени. Наша команда могла добиться больших успехов, но все закончилось на негативной ноте».

И Роббен, и Азар дважды выиграли с «Челси» чемпионат и по разу взяли Кубок Лиги и Кубок Англии, но покинули Лондон по разным причинам. Арьен не очень органично вписывался в новую схему с Андреем Шевченко и Дидье Дрогба на острие, а Эден попросту перерос клуб – бельгийцу совершенно не идет Лига Европы. За год до ухода оба футболиста мощно отыграли на чемпионатах мира: Роббен смотрелся ярче всех голландцев в 2006-м, Азар с капитанской повязкой добыл бронзу для Бельгии в 2018-м.

Почти для всех игроков трансфер в мадридский «Реал» – апогей карьеры. Роббен переезжал в Мадрид точно с такими же мыслями, но немного разочаровался после первых матчей в футболке «бланкос». «В Англии фанаты живут и дышат футболом. В Испании все чуть по-другому. Здесь не так серьезно к этому относятся», – удивлялся голландец. Арьен забил на атмосферу и сконцентрировался на игре. Его забеги по флангу запутывали ноги защитникам Примеры и помогли «Реалу» взять титул за несколько туров до окончания чемпионата. Роббену нравилось в Мадриде. Семья комфортно чувствовала себя в испанской столице, а в команде окружали соотечественники: Снейдер, Хунтелар, Дренте, Ван Нистелрой и Ван дер Варт.

Арьен Роббен, Уэсли Снейдер, «Реал» МадридImago

Все изменилось после вступления в должность президента Флорентино Переса летом 2009-го. «Я провел лучшую предсезонку в карьере, но «Реал» спустил много денег на Роналду, Хаби Алонсо, Бензема и Кака. Меня, Снейдера и Хюнтелара поставили перед фактом, что клубу нужно отбить расходы. Мануэль Пеллегрини не хотел, чтобы я уходил, но финальное решение осталось за президентом», – вспоминал футболист. Подписывая контракт с «Баварией», Роббену казалось, что он делает шаг назад. Но два года в «Реале» оказались трамплином как минимум по двум причинам: под руководством Хуанде Рамоса Арьен перешел на правый фланг и начал использовать оружие, которое стало визитной карточкой, а также познакомился с остеопатией, что снизило его травматичность.

В Мюнхене Роббен раскрылся по полной и завоевал кучу трофеев, включая Лигу чемпионов. Арьен успел – на момент ухода из «Реала» ему было всего 25. Азару уже 28 и он только присоединился к «бланкос». Рвать надо здесь и сейчас, потому что на второй шанс времени не останется. Если Эден забуксует, а Пересу вздумается закупиться новым поколением звезд, «Реал» выплюнет Азара на берег точно так же, как и Роббена. Только для бельгийца это будет означать конец большой карьеры.

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