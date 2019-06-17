Четыре футболиста «Реала», с которыми клуб планирует расстаться, отказались покидать команду в летнее трансферное окно.

По информации Sport, речь идет и Гарете Бэйле, Иско, Лукасе Васкесе и Дани Себальосе. Игроки заявили руководству клуба, что не станут менять команду, даже если не получат достаточное игровое время в сезоне-2019/20.

Из-за этого у «Реала» могут возникнуть проблемы с правилом финансового фэйр-плей: «бланкос» уже приобрели пятерых игроков на сумму 303 миллиона евро. Мадридцы купили Эдена Азара, Луку Йовича, Ферлана Менди, Родриго и Эдера Милитао.

В сезоне-2018/19 «Реал» занял в чемпионате Испании третье место, пропустив вперед «Барселону» и «Атлетико».

За год у Мадрида сменились три тренера: Хулен Лопетеги, Сантьяго Солари и Зинедин Зидан.

Роббен уходил из «Челси» в «Реал», чтобы стать суперзвездой, но не вывез. Затащит ли Азар?

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