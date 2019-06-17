Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу заявил, что руководство клуба не занимается трансфером француза Антуана Гризманна из «Атлетико».

«Мы всегда говорили, что не контактировали с ним. Никаких переговоров нет. В ближайшие дни и недели будем следить за событиями на трансферном рынке», – цитирует Бартомеу Sport, ссылаясь на RAC1.

На финише сезона-2018/19 28-летний Гризманн заявил, что летом нынешнего года уйдет из «Атлетико».

На момент 17 июня Антуан все еще не нашел новый клуб. Приоритетным вариантом медиа считают «Барселону».

«Барса» тянет с трансфером Гризманна. Похоже, что из-за Неймара

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