Полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии Филиппе Коутиньо не перейдет в «Манчестер Юнайтед», несмотря на интерес со стороны «дьяволов».

Манкунианцы видели в бразильце возможную замену Полю Погба, но Коутиньо не перейдет в «МЮ» из уважения к «Ливерпулю», за который он выступал с 2013 по 2018 год, сообщает Sky Sports.

У Коутиньо контракт с «Барселоной» до 2023 года, он переехал в Каталонию в 2018 году. Трансфер Филиппе обошелся «сине-гранатовым» в 145 млн евро.

В сезоне-2018/19 Коут сыграл за «Барсу» 54 матча, забил 11 мячей и сделал 5 ассистов.

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