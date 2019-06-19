Капитан «Барселоны» Лионель Месси попросил президента клуба Хосепа Бартомеу вернуть в команду бразильского нападающего Неймара.

Как сообщает El Mundo, руководство каталонского клуба изучает возможность включения в сделку по Неймару французского нападающего Антуана Гризманна, который в настоящий момент является игроком «Атлетико».

Боссы «сине-гранатовых» знают, что игроки команды выступают против приобретения Гризманна. Тем не менее, многое в этом вопросе зависит от самого француза: если он согласится на трансфер в «ПСЖ», это, возможно, позволит «Барсе» включить в сделку Неймара. Если же Гризманн откажется от переезда в Париж, каталонцы подпишут с ним полноценный контракт.

По данным El Mundo, в марте «Барселона» тайно согласовала личный контракт с Гризманном. Стороны планировали заключить договор после 1 июля.

Сам Гризманн 14 мая объявил, что в новом сезоне будет выступать за другую команду.

Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года за 222 млн евро и с тех пор неоднократно подчеркивал, что скучает по бывшей команде.

Неймар: «Хочу покинуть «ПСЖ» и вернуться домой, откуда мне не стоило уходить»

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