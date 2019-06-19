Перед тобой топ-10 игроков Ла Лиги, чьи ценники максимально взлетели за последние полгода.

Но самое сладкое – список тех, кто потерял в стоимости. Тут есть пять игроков «Реала», а в топ-3 – сплошь представители «Барселоны».

Возможные потери «Реала» в общей сложности составляют 85 млн евро, но это все равно меньше, чем Месси-Суарес-Бускетс (95 млн + Видаль).

В процентном соотношении из топ-10 подорожавших больше всех прибавил Партей, чья стоимость выросла на 500%. И все равно это мелочь, если обратить внимание на Хуниора Фирпо из «Бетиса»: полгода назад 22-летний защитник стоил 100 тысяч евро, а теперь Transfermarkt оценивает его в 25 млн (+24 900%).

Лео Месси – самый дорогой игрок чемпионата Испании.

Аргентинец помог «Барселоне» выиграть Примеру в сезоне-2018/19.

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