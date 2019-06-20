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Cadena SER: «Барселона» заверила Дембеле, что трансфер Неймара невозможен
Знает ли об этом сам Ней?
Форвард «Барселоны» Усман Дембеле не уйдет из «Барселоны» в летнее трансферное окно.
В клубе заверили француза, что трансфер Неймара из «ПСЖ» невозможен, и Усман останется в команде. Дембеле не хотел быть включенным в сделку с парижанами и не желает играть за «ПСЖ», сообщает Cadena SER.
- Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» за 222 млн евро. Сейчас Ней очень хочет вернуться обратно.
- Усман перешел в каталонский клуб зимой 2018 года за 105 миллионов евро.
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