Форвард «Барселоны» Усман Дембеле не уйдет из «Барселоны» в летнее трансферное окно.

В клубе заверили француза, что трансфер Неймара из «ПСЖ» невозможен, и Усман останется в команде. Дембеле не хотел быть включенным в сделку с парижанами и не желает играть за «ПСЖ», сообщает Cadena SER.

Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» за 222 млн евро. Сейчас Ней очень хочет вернуться обратно.

Усман перешел в каталонский клуб зимой 2018 года за 105 миллионов евро.

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