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Cadena SER: «Барселона» заверила Дембеле, что трансфер Неймара невозможен

Cadena SER: «Барселона» заверила Дембеле, что трансфер Неймара невозможен
Eurosport

20 ч. назадОбновлено 19 ч. назад

Знает ли об этом сам Ней?

Форвард «Барселоны» Усман Дембеле не уйдет из «Барселоны» в летнее трансферное окно.

В клубе заверили француза, что трансфер Неймара из «ПСЖ» невозможен, и Усман останется в команде. Дембеле не хотел быть включенным в сделку с парижанами и не желает играть за «ПСЖ», сообщает Cadena SER.

  • Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» за 222 млн евро. Сейчас Ней очень хочет вернуться обратно.
  • Усман перешел в каталонский клуб зимой 2018 года за 105 миллионов евро.

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