Мадридский «Реал» официально объявил о переходе 24-летнего полузащитника Маркоса Льоренте в «Атлетико».

Трансфер Льоренте можно будет считать завершенным, когда игрок пройдет медицинское обследование. Льоренте подпишет с «индейцами» контракт, рассчитанный на пять лет.

Ранее сообщалось, что «Реал» получит за Маркоса 40 миллионов евро.

Льоренте провел на «Сантьяго Бернабеу» два сезона, в которых отыграл 20 матчей в Примере и получил две желтые карточки.

C «Реалом» Маркос выиграл Лигу чемпионов-2017/18, два Клубных чемпионата мира, Суперкубок Испании и два Суперкубка Европы.

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