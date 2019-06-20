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«Реал» продал Льоренте в «Атлетико»
Отличное дополнение к команде Диего Симеоне.
Мадридский «Реал» официально объявил о переходе 24-летнего полузащитника Маркоса Льоренте в «Атлетико».
Трансфер Льоренте можно будет считать завершенным, когда игрок пройдет медицинское обследование. Льоренте подпишет с «индейцами» контракт, рассчитанный на пять лет.
Ранее сообщалось, что «Реал» получит за Маркоса 40 миллионов евро.
- Льоренте провел на «Сантьяго Бернабеу» два сезона, в которых отыграл 20 матчей в Примере и получил две желтые карточки.
- C «Реалом» Маркос выиграл Лигу чемпионов-2017/18, два Клубных чемпионата мира, Суперкубок Испании и два Суперкубка Европы.
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