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Рауль возглавит «Кастилью» в сезоне-2019/20
А потом – на место Зидана?
Бывший футболист «Реала» Рауль официально назначен на пост главного тренера «Кастильи» – резервной команды мадридского клуба.
Контракт рассчитан на сезон-2019/20. «Кастилья» будет выступать в Сегунде B – третьем испанском дивизионе.
- Ранее 41-летний Рауль тренировал юношеские составы «Реала» – Cadete B (U-15) и Juvenil B (с 16 до 18 лет).
- Рауль Гонсалес провел в «Реале» 16 лет профессиональной карьеры, выиграл три Лиги чемпионов и шесть титулов Примеры.
Перес хочет, чтобы Рауль повторил тренерский путь Зидана. Легенду «Реала» ждет полный провал
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