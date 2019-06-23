«Валенсия» выбирает на трансферном рынке между полузащитником сборной России Денисом Черышевым и Денисом Суаресом из «Барселоны».

Главный тренер «лос че» Марселино Гарсия Тораль согласен на переходы обоих футболистов. Но в астурийском клубе работают над сделкой по Рафинье Алькантаре из «Бетиса», и бюджет примет только одного из Денисов. У Суареса есть небольшое преимущество в глазах коуча. Но «Барса» требует за него 15 миллионов евро, а игрок хочет 3 миллиона евро за сезон.

У «Валенсии» по окончании чемпионата была опция выкупа Черышева за 9 миллионов евро, но они не активировали ее. Теперь «летучие мыши» ждут, что «Вильярреал» сам выставит русского футболиста на трансфер, пишет Marca.

Черышев провел за «Валенсию» 27 матчей, забил 2 мяча и отдал 2 ассиста.

Суарес 31 января ушел из «Барселоны» в аренду в «Арсенал», но из-за травмы сыграл в АПЛ только 4 встречи.

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