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RAC1: Алвес близок к камбэку в «Барселону»

RAC1: Алвес близок к камбэку в «Барселону»
Eurosport

1 час назад

«Барселона» собирает заново золотой состав.

Защитник Дани Алвес, который объявил об уходе из «Пари Сен-Жермен», может вернуться в «Барселону».

Каталонскому клубу предложили подписать 36-летнего бразильца, «сине-гранатовые» прорабатывают возможность трансфера, сообщает в твиттере журналист RAC1 Жерар Ромеро.

  • Дани провел в столице Каталонии восемь лет и выиграл 23 трофея в том числе шесть чемпионатов страны и три Лиги чемпионов.
  • Летом 2017 года Алвес перешел в «ПСЖ» в качестве свободного агента. В Париже он завоевал шесть национальных трофеев.

«У всего есть начало, середина и конец». Алвес объявил об уходе из «ПСЖ»

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