Экс-форвард «Реала» и «Барселоны» Самюэль Это′О ответил на вопрос, в какой из двух великих испанских клубов лучше перейти страйкеру «Ливерпуля» Мохамеду Салаху.

«Барселона подойдет лучше Салаху. «Реал» дал мне шанс уехать из Африки, но, зная стиль «Барселоны», думаю, она лучше подойдет.

Если у Салаха будет шанс поиграть в Испании, лучшей лиге мира, он должен перейти в «Барсу». У Мо есть все, чтобы стать одним из лучших игроков в мире», – цитирует Это′О Liverpool Echo.

Салах в 2018 году вошел в тройку лучших футболистов мира в голосовании на «Золотой мяч» и FIFA Awards.

В 2019-м он с «Ливерпулем» выиграл Лигу чемпионов.

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