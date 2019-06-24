После краха в сезоне-2018/19 Перес запустил проект «Галактикос 3.0». В начале и середине 2000-х Фло провел безумную закупку с Роналдо, Фигу, Зиданом, Бекхэмом и Оуэном. В 2009-м президент отметил камбэк в мадридский клуб трансферным рекордом: Роналду, Бензема, Кака, Хаби Алонсо и Альбиоль обошлись в 250 миллионов евро, а на оставшуюся мелочь докупили Негредо, Гранеро и Арбелоа. Перес уже готовил команду под коуча мечты – Жозе Моуринью, но главных успехов в XXI веке добилось следующее поколение «Реала».

Состав, взявший четыре Кубка чемпионов с 2014 по 2018 годы, оставался звездным, но не разбухал от многомиллионных селебрити каждое лето. При Зидане Перес завязал с иррациональными тратами – француз убедил босса в смене курса на развитие молодежи и укрепление связей внутри команды. Но после возвращения в разрушенный и постаревший «Реал»-2019 даже Зидан понял: без рекордных трат не обойтись.

Иско, Гарет Бэйл, Зинедин ЗиданGetty Images

За первый месяц трансферного окна «Мадрид» уже преодолел показатели 2009-го: на Йовича, Азара, Милитао, Менди и Родриго ушло чуть больше 300 миллионов евро. Английские и испанские медиа бесперебойно подбрасывают слухи о Погба и Эриксене – наверняка Зидан нацелился на хотя бы одного статусного полузащитника, который заменит стареющего Модрича. Еще одна потенциальная трансферная бомба – перехват уставшего в Париже Неймара у «Барселоны».

Клуб ничто не ограничивает – правила ФФП бессильны против «Реала», и денег хватит еще на несколько трансферов. За Переса сыграло сразу несколько факторов. Во-первых, за последние отчетные отрезки «Мадрид» зарегистрировал прибыль в 751 миллион евро. Ранний вылет из ЛЧ в прошлом сезоне дорого обошелся клубу, но такая маркетинговая машина, как «Реал», без проблем компенсирует призовые коммерческими соглашениями и товарищескими матчами.

Второй плюс для «Реала» – изменения в правилах УЕФА, касающиеся расчета финансовой благонадежности клубов. Новый алгоритм учитывает выступления в еврокубках за последние 10 сезонов. Очевидно, что здесь у «Реала» огромное преимущество перед «Манчестер Сити» и «ПСЖ», которые в сезоне-2009/10 даже не участвовали в Лиге чемпионов.

Еще одной финансовой страховкой мадридцев стала продажа Роналду в «Ювентус» прошлым летом – 100 миллионов евро за португальца показали, что клуб зарабатывает суммы того же порядка, что и тратит. За пять последних лет «Реал» провел всего три больших трансфера: в 2014-м пришли Кроос и Хамес, а прошлым летом подъехал Куртуа. По меркам современных суперклубов «Мадрид» существовал настолько скромно, что законно накопил на трансферы состояние.

По информации BBC, в отчете за июнь 2018-го на счету «Реала» числились 190 миллионов евро. На первый взгляд, это небольшая сумма, но за лето «бланкос» едва ли потеряют больше трети. Дело в том, что клубы часто договариваются не о единовременной выплате, а о постепенных траншах, которые «Реал» переведет на протяжении определенного отрезка времени. К тому же стабильное положение не означает, что Перес откажется от продаж – после трансферов состав раздулся и некоторым уже не хватает места.

Правила ФФП касаются не только самих сделок, но и зарплатной ведомости, ради которой «Реал» избавится от лишних имен в заявке. Сумма трансферов и зарплат должна приблизительно совпадать с суммой, которую клуб зарабатывает на спонсорских контрактах и призовых. Например, в позапрошлом сезоне «Реал» тратил 57 миллионов евро на каждые 100 миллионов дохода и имел огромный запас. Даже если доходы в следующем сезоне не вырастут, положение клуба останется надежным – можно выписать новичкам огромные зарплаты и все равно не выйти за рамки предписаний УЕФА.

Кроме того, суммарная стоимость игрока (трансфер + зарплата) распределяется на полный срок его контракта, а это значит, что потенциальный приход Погба не сразу вычтет из бюджета «Реала» несколько сотен миллионов евро. Вместо этого «Мадрид» будет тратить на француза примерно 30 миллионов евро каждый год – вполне допустимая сумма с учетом прибыли.

AS, Goal и Daily Mail предложили список из 13 игроков, которые вряд ли войдут в планы Зидана и покинут «Реал» уже этим летом. Первым лишним стал Маркос Льоренте. Перес повел себя безжалостно с молодым испанцем – его настолько не беспокоила судьба Льоренте, что того сослали в «Атлетико» за 30 миллионов евро. Навас, Люка Зидан, Регилон, Вальехо, Себальос, Ковачич, Эдегор, Иско, Бэйл, Майораль, Де Томас, Хамес и Мариано – «Реал» хладнокровно расстанется с этими игроками, чтобы освободить ростер для Погба, Эриксена или Неймара.

В такой ситуации, даже если бы «Реалу» угрожали санкции из-за финансового фэйр-плей, клуб легко бы с ними справился. Стабильность позволяет Пересу диктовать условия: «Мадрид» уже отказал «Наполи» в аренде Хамеса, поскольку контракт колумбийца истекает в 2021 году. Это значит, что, если он вернется в «Реал» из Италии летом 2020-го, любой топ-клуб сможет перехватить плеймейкера за незначительную сумму или забрать свободным агентом еще через год.

Хамес РодригесEurosport

«Мадрид» не нуждается в деньгах, но все равно хочет получить за Хамеса 40-50 миллионов евро. Примерно то же самое происходит с Бэйлом, которого Зидан оставит в глухом запасе на весь сезон, если валлиец продолжит рассказы о любви к «Реалу» и не согласится на полноценный трансфер. Расчетливая финансовая стратегия страхует клуб на случай любых непредвиденных трат.

Еще один признак перемен в «Реале» – изгнание молодых игроков, на трансферах которых несколько лет назад настоял Зидан. Французу и Пересу надоело ждать прогресса Себальоса, Вальехо и Льоренте – испанцы растворяются на поле в любом важном матче. При этом «Мадрид» не отказался от работы с молодежью: Фло мечтает, что через пару лет главной звездой команды станет Винисиус, а в пару к 18-летнему бразильцу из «Сантоса» подвезли его соотечественника и ровесника Родриго.

«Реал» не вышел из игрового кризиса, но уже стал образцом для других топ-клубов. Пока «Манчестер Сити» и «ПСЖ» раз за разом попадали в бюрократические ловушки УЕФА, «Мадрид» тщательно оценил силы и подготовился к каждой сделке. В сезоне-2017/18 прибыль «сливочных» составила 43 миллиона евро, в прошлом году – 26, благодаря чему «Реал» подтвердил статус одного из самых прибыльных клубов мира. Это позволило закупиться на 300 миллионов и не навредить ни имиджу, ни бюджету. В том, что касается финансового управления, «Реал» уже безупречен. Осталось вернуть результаты.

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