Неймар вернется в «Барселону» как побитый щенок. Но от сделки выиграют все

Два года назад Неймар издевался над «Барсой»: они с отцом трясли перед каталонскими боссами сочным парижским оффером, цинично требовали жирный подписной бонус, а в итоге выставили клоуном даже мудрого Пике («Он остается»), который изо всех сил пытался удержать бразильца от идиотского поступка. Теперь «блауграна» возвращает долги: Ней мечтает о камбэке, а великодушные сенаторы клуба – о сатисфакции за грехи из 2017-го. И месть будет жестокой.

Чтобы снова тренироваться на барселонских полях и делить раздевалку с Лео, самый дорогой футболист мира должен публично извиниться перед бывшим клубом, признать ошибочность трансфера в «ПСЖ», отказаться от 30-миллионного бонуса (дело еще в суде) и согласиться на космическое понижение зарплаты (с 36 до 22 млн евро в год). Судя по всему, Неймар примет все условия, потому что находиться в Париже дальше – выше его сил. Английские клубы им толком не интересуются, «Реал» уже и так закупился, остается «Барса» и ее жесткий список требований. Выхода нет – надо соглашаться.

НеймарGetty Images

Если страйкер правда все выполнит и проговорит (а он, вероятно, собирается), случай окажется уникальным для мирового футбола. Так наказывают маленького ребенка или домашнего питомца, но не взрослого человека и уж точно не элитного игрока за 222 миллиона евро. Поэтому возвращение в Каталонию уничтожит суперзвездную репутацию Нея – парня элементарно унизят на глазах у всего мира. При этом топ-менеджеры «блауграны» поступают очень грамотно и хладнокровно: им важно не только наказать форварда финансово (могли бы этим и ограничиться), но и продемонстрировать, насколько он заурядный игрок.

Фраза «Я жалею об уходе» переводится с сентиментального на русский очень конкретно: «Я считал себя круче, чем есть на самом деле. Без вас я никто». Сюжет с извинениями – тоже красивая история: Неймар попросит прощения за то, что вел себя как неблагодарный и жадный эгоист, а добрый клуб великодушно его простит.

С одной стороны, бразилец снова окажется в тени Месси – это неизбежно. С другой стороны, по-спортивному выбор Нея абсолютно верный: он забьет на гигантское эго, забудет о банковских счетах и наконец сосредоточится на футболе – в Париже с этим было туго.

Если абстрагироваться от статуса, гордыни и других неосязаемых атрибутов, то сделка выгодна вообще всем.

«Барса» воспроизведет сильнейшую в новейшей истории тройку нападения – именно с Неем, Суаресом и Лео клуб последний раз брал Лигу чемпионов. «ПСЖ» тоже получит свой профит. Во-первых, шейхи уже устали от задранных носов местных селебрити, поэтому готовы избавиться от всех, кто воспринимает Париж исключительно как локацию для обогащения. Во-вторых, компенсация выйдет солидной – либо 300 млн отступных (сомнительно), либо обменные комбинации с участием топовых Коутиньо (не нашел себя в Каталонии) и/или Дембеле (тоже нестабилен). Так что камбэк Неймара осчастливит сразу два клуба и, возможно, нескольких игроков. А главное – обрадует хейтеров человека, который навсегда лишится виртуальной короны и будет просто играть в футбол.

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