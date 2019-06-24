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Месси возглавил 14 из 15 статистических рейтингов Примеры
Действительно, кто это наглец?
Форвард «Барселоны» Лионель Месси не знает конкурентов в статистических выкладках по итогам чемпионата Испании-2018/19.
Лео возглавляет списки в разделах: голы, ассисты, удары, удары в створ, созданные шансы (в т.ч. с игры), созданные ультрашансы, заработанные в финальной трети поля фолы, голы (из-за штрафной и со штрафных), хет-трики, попадания в каркас ворот, пасы в финальную треть поля.
И только по обводкам Месси занял второе место. Его опередил Софьян Буффаль, выступавший в аренде за «Сельту».
- Месси в сезоне-2018/19 в шестой раз выиграл «Золотую бутсу».
- «Барса» стала чемпионом, опередив «Атлетико» на 11 очков.
Твиттер ООН сделал пост о гендерной дискриминации в футболе. На картинке угнетателем поставили Месси
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