Форвард «Барселоны» Лионель Месси не знает конкурентов в статистических выкладках по итогам чемпионата Испании-2018/19.

Лео возглавляет списки в разделах: голы, ассисты, удары, удары в створ, созданные шансы (в т.ч. с игры), созданные ультрашансы, заработанные в финальной трети поля фолы, голы (из-за штрафной и со штрафных), хет-трики, попадания в каркас ворот, пасы в финальную треть поля.

И только по обводкам Месси занял второе место. Его опередил Софьян Буффаль, выступавший в аренде за «Сельту».

Месси в сезоне-2018/19 в шестой раз выиграл «Золотую бутсу».

«Барса» стала чемпионом, опередив «Атлетико» на 11 очков.

Твиттер ООН сделал пост о гендерной дискриминации в футболе. На картинке угнетателем поставили Месси

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