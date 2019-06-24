Френки де Йонг уже перебрался в Каталонию, где готовится к началу карьеры в «Барселоне». Вместе с ним в Испанию перехала возлюбленная Микки Кимени.

Девушке 21 год, в прошлом она профессионально занималась хоккем на траве. Сейчас она ходит на все матчи с участием Френки и активно поддерживает его. Неудивительно, что с такой персональной фанаткой карьера Де Йонга прет в гору.

В июне 2018 года Кимени вошла в топ-50 лучших подруг футболистов по версии журнала FHM (38-е место).

Де Йонг перебрался в «Барселону» из «Аякса» летом 2019 года. Каталонцы заплатили за 22-летнего игрока 75 млн евро.

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