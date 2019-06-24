Eurosport
Супермилая девушка Де Йонга. Она без ума от Френки и уже полюбила Каталонию
Микки Кимени поможет полузащитнику обрести счастье в «Барселоне».
Френки де Йонг уже перебрался в Каталонию, где готовится к началу карьеры в «Барселоне». Вместе с ним в Испанию перехала возлюбленная Микки Кимени.
Девушке 21 год, в прошлом она профессионально занималась хоккем на траве. Сейчас она ходит на все матчи с участием Френки и активно поддерживает его. Неудивительно, что с такой персональной фанаткой карьера Де Йонга прет в гору.
- В июне 2018 года Кимени вошла в топ-50 лучших подруг футболистов по версии журнала FHM (38-е место).
- Де Йонг перебрался в «Барселону» из «Аякса» летом 2019 года. Каталонцы заплатили за 22-летнего игрока 75 млн евро.
Ты не поверишь, но эта девушка – хоккейный вратарь. И от нее невозможно оторвать взгляд
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