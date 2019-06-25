Нападающий «Севильи» Хоао Малек стал виновником дорожно-транспортного происшествия в мексиканском городе Сапопан, сообщает Mundo Deportivo.

20-летний игрок превысил скорость, потерял управление и врезался в другой автомобиль – его пассажирами была пара молодоженов. В субботу молодые люди обвенчались, а в воскресенье, 23 июня, планировали сыграть свадьбу.

Малек, предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения. Оба пассажира из авто, в которое врезался футболист, погибли.

В прошлом сезоне Хоао выступал за резервный состав «Севильи».

Мэр Сапопана считает, что Малека нужно подвергнуть самому суровому наказанию.

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