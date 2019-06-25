Мужчина из Ирана уложил в постель больше двадцати женщин, притворяясь плеймейкером «Барселоны» и сборной Аргентины Лионелем Месси. Об этом сообщает Insolite TV.

Известно, что на двойника Месси, который пользовался сходством с футболистом, чтобы склонять девушек к сексу, подали в суд как минимум 23 женщины.

В чемпионате Испании-2018/19 Месси провел 34 матча, забил 36 мячей и отдал 13 ассистов. «Барселона» стала победителем Примеры, а также выиграла Суперкубок Испании-2018.

Месси – пятикратный обладатель «Золотого мяча».

Настоящий Лео женат на Антонелле Роккуццо, у пары есть трое сыновей – Тьяго, Чиро и Матео.

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