«Барселона» планирует закрыть сделку по покупке нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна 1 июля.

В первый день второго летнего месяца в контракте форварда появляется пункт от отступных – покупатели могут забрать Гризманна из «Мадрида» за 120 миллионов евро.

По сообщению газеты The Telegraph, личное соглашение нападающего сборной Франции с «Барселоной» обговорено два месяца назад. Задержка с трансфером связана именно с клаусулой Гризманна.

Президент каталонского клуба Жозеп Бартомеу на прошлой неделе опроверг эту информацию, но источники The Telegraph подтвердили скорое завершение сделки.

Вероятный трансфер Антуана повлияет на возвращение на «Камп Ноу» из «ПСЖ» Неймара. С появлением еще одного форварда «Барселона» может отказаться от камбэка бразильца, особенно без обмена Нея на других игроков каталонцев.

В мае Гризманн объявил в соцсетях, что покинет «Атлетико», несмотря на то, что в прошлом году продлил контракт с «индейцами» еще на пять сезонов.

Перед этим в 2018-м он снял документальный фильм The Decision, в котором объявил о том, что после раздумий и обсуждений с семьей и близкими останется в мадридском клубе. The Decision сняла продакшн-компания защитника «Барселоны» Жерара Пике.

Гризманн сказал, что он лучше Роналду и Месси. При чем здесь его сестра?

Качай приложение Eurosport для iOS или Android