«Барселона» провела два трансфера на выход за один день.

Сначала каталонцы отдали голкипера сборной Голландии Яспера Силлессена в «Валенсию». Его переход оценивают примерно в 30 миллионов евро. Но сразу несколько авторитетных испанских медиа сообщают, что «Барса» обменяла Силлессена на бразильского вратаря «лос че» Нето.

Трансфер не потребует денег от обоих клубов. Ожидается, что сделка по Нето будет завершена в ближайшие часы. Бразилец станет запасным за Марк-Андре Тер Штегеном.

Помимо Силлессена «Барселона» продала в «Эвертон» полузащитника сборной Португалии Андре Гомиша. Игрок провел в мерсисайдском клубе сезон-2018/19 на правах аренды и заключил полноценный пятилетний контракт. Его трансфер обошелся «ирискам» в 25 миллионов евро.

«Рад, что заключил соглашение с клубом – это было простым решением, я счастлив, что принял его. Знаю, что в «Эвертоне» приложили большие усилия, чтобы подписать меня, и я благодарен клубу за это. Меня здесь очень поддержали с первого дня, хочу показывать для болельщиков лучший футбол, на который я способен. Потому что они заслуживают подобной отдачи от каждого игрока», – заявил Гомиш.

За три сезона на «Камп Ноу» Яспер Силлессен провел пять матчей в Примере, 24 в Кубке Испании и три в Лиге чемпионов.

Андре Гомиш перешел в «Барселону» после победы на Евро-2016 со сборной Португалии. В прошедшем сезоне полузащитник сыграл за «Эвертон» 27 матчей в АПЛ, забил один мяч и отдал один ассист.

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