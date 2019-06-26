Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался по поводу противостояния между Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

«Месси является исключительным игроком потому, что не заботится ни о чем, кроме забитых мячей и побед. Он может играть при схеме 4-4-2, как у Вальверде, при 3-5-2, как у Луиса Энрике и при 4-3-3 Гвардиолы как ложная девятка. Единственное, что имеет значение для Лео, – это иметь рядом с собой команду, которая будет думать о победах и достижении целей так же, как он.

Многие думают, что Месси конкурирует с Диего Марадоной и пытается превзойти его достижения, но это не так. Я думаю, Лео конкурирует только с Криштиану, и это противостояние делает каждого из них лучше. Он наверняка хочет выиграть чемпионат мира, хочет выиграть Копа Америка, но его главная задача – быть лучше Роналду», – приводит слова Симеоне A Bola.

У Месси и Роналду одинаковое количество «Золотых мячей» – по 5.

Марадона, в отличие от Месси, побеждал вместе со сборной Аргентины на чемпионате мира.

Роналду выиграл 31-й титул за карьеру, у Месси – 34 трофея

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