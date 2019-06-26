Бывший игрок «Арсенала», «Барселоны» и «Крыльев Советов» Александр Глеб рассказал о том, что не хотел переходить в каталонский клуб.

«Когда я перешел в «Барсу», то какое-то время пожил у Анри. Он мне говорит: «Оставайся, пока не найдешь что-то. В отеле что там? Скучно». И вот я месяц прожил у него. Он мне всегда говорил: «Зачем ты переходил в «Барсу»?! Ну позвони мне, я бы все объяснил!» Честно говоря, я в «Барселону» изначально не хотел вообще переходить. Ну вообще! Вот внутренне как-то не хотелось.

Хотел в «Баварию» или остаться в «Арсенале». А мне агенты... Еще и Гвардиола этот звонит. А с Анри мы в «Арсенале» общались так: привет-пока. И вот тут он говорит: «Набери». Так я ему говорю: «Я твой номер не знал, е-мое!» Да, он тоже был разочарован переходом в «Барселону». Все было по-другому после «Арсенала». Роналдиньо и Деку приходили пьяные на тренировку. Вот почему Роналдиньо и Деку продали в 2008-м? Потому что боялись, что они сведут Месси», – приводит слова Глеба by.tribuna.com.

Глеб выступал за «Арсенал» в 2005-2008 гг., после чего перешел в «Барселону» Пепа Гвардиолы, где не смог завоевать место в стартовом составе.

В дальнейшем карьера Глеба резко пошла вниз: следующим постоянным клубом белоруса после «Барселоны» стали самарские «Крылья Советов».

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